WETZLAR WETZLAR - Wetzlar (taf). Kosten und Nutzung des Interkulturellen Waschraums am Friedhof in Niedergirmes hat die AfD im Wetzlarer Stadtparlament beschäftigt. Unter anderem wollte die Fraktion wissen, wie hoch der prozentuale Anteil der Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund im Bezirk sei. Der Interkulturelle Waschraum diene nicht nur alleine der Bevölkerung des Bezirks Niedergirmes, sondern stehe allen Wetzlarern offen, die ihn im Zuge der Trauerfeierlichkeiten nutzen wollen, erklärte OB Manfred Wagner (SPD). "Ein Bezug zu den Einwohnerdaten ist daher von sekundärer Bedeutung", so der OB. Derzeit seien im Bezirk 7054 Einwohner gemeldet, davon 3340 nicht deutscher, 3714 deutscher Nationalität. Nicht beantwortet werden könne, wieviele Einwohner muslimischen Bekenntnisses seien. Für den Interkulturellen Waschraum lägen bislang Spenden in Höhe von 60 000 Euro vor. Mit weiteren Spenden werde gerechnet.