Der Kunstverein zeigt in seiner Galerie im Alten Rathaus Werke regionaler und überregionaler Künstler.

WETZLAR - Der Wetzlarer Kunstverein ist wieder in der Spur, die Auflösung konnte abgewendet werden. Nachdem in der regulären Mitgliederversammlung kein Vorstand gefunden werden konnte, ist dies am Mittwochabend im zweiten Anlauf in einer außerordentlichen Versammlung in der Galerie gelungen.

Hans Hochheim bleibt Vorsitzender, Ute Trentmann als 2. Vorsitzende folgt Iris Trenkler nach. Schriftführerin ist weiter Claudia Hartmann und Schatzmeister Joachim Czech. Die Funktion des Kunstsachverständigen übernimmt Gert Heiland und Künstlersprecher ist künftig Martin Lüpkes.

Im Vorfeld hatte Hochheim deutliche Kritik an der Werbung für die Ausstellungen in der Stadtgalerie im Kulturhaus geübt. Hinweise seien nicht vorhanden oder falls doch allzu leicht zu übersehen.

Auch um Pläne ging es. So arbeitet Martin Lüpkes zum einen an einer Paul Klose-Ausstellung, die im kommenden Jahr im Stadtmuseum gezeigt werden soll. Zum anderen möchte er 2025 eine große Schau mit den Arbeiten der Fotografin Germaine Krull nach Wetzlar holen, als eine Gemeinschaftsveranstaltung von Stadt und Kunstverein.

VERNISSAGE Die Galerie des Kunstvereins, Hauser Gasse 17, zeigt unter dem Titel "Das Banale und das Schöne" Arbeiten von Mechthild Trimborn und Reiner Packeiser ab Sonntag, 19. Juni, um 11 Uhr.

Kritik am geplanten Kunstverkauf der Stadt

Wieder aufleben sollen die Kunstgespräche, die gekoppelt werden sollen an einen Jour fixe, und im Dezember soll zudem ein Kunstbasar in der Galerie stattfinden, bei dem die Mitglieder ihre Werke verkaufen können. In dem Zusammenhang nannte es Hans Hochheim eine "mittlere Katastrophe" für die durch die Pandemie gebeutelten heimischen Künstlerinnen und Künstler, dass die Stadt plant, Kunstwerke aus ihren Beständen zu verkaufen.

Neu ist, dass der Vorstand sich für bestimmte Themenbereiche Hilfe der Mitglieder an die Seite holt. So will sich Iris Trenkler um die Kinder- und Jugendarbeit kümmern, Erhard Waschke erstellt das Jahresprogramm für 2023, Werner Krauß und Anne Held kümmern sich um die Einladungen und Plakate. Gesucht werden nun noch Mitglieder, die als "Paten" externe Künstlerinnen und Künstler betreuen wollen, die 2023 im Kunstverein ausstellen.