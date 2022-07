Anlässlich des 175jährigen Bestehens des TV 1847 Wetzlar trafen sich auch die Alt-Basketballer des Vereins, die Ende 1950er Jahre in der hessischen Oberliga für Furore und regelmäßig eine volle TV-Halle am Goldfischteich sorgten. Im Mittelpunkt ihrer Gespräche standen - natürlich - die Erinnerungen an so manches enge Spiel, so gegen den MTV Gießen oder die SKG Roßdorf, und die in diesem Zusammenhang erlebten persönlichen Ereignisse. Unser Bild zeigt (von links): Hans-Günther v. Zydowitz, Gisbert Arzt, Horst Bronold, Karl-August Sarges und Volker Kind - alle mittlerweile über 80 Jahre alt. (Foto: R. v. Zydowitz)