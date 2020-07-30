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Donnerstag, 30.07.2020 - 12:00
4 min

Zahlen Schüler die Corona-Zeche?

Schüler, die derzeit ein Praktikum in einem Unternehmen suchen, finden oft keine geeignete Stelle. Zahlen sie die Corona-Zeche?

Von Manuela Jung
Johannes H. möchte die Fachoberschule im Bereich Maschinenbau absolvieren und ist auf der Suche nach einem Platz für ein Jahrespraktikum, das er vor Beginn des neuen Schuljahres nachweisen muss. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

Johannes H. möchte die Fachoberschule im Bereich Maschinenbau absolvieren und ist auf der Suche nach einem Platz für ein Jahrespraktikum, das er vor Beginn des neuen Schuljahres nachweisen muss. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

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