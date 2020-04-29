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Mittwoch, 29.04.2020 - 16:58
3 min

Zaun schützt TuS-Gelände in Naunheim gegen Eindringlinge

Vandalismus und Kaninchen auf dem Sportgelände sind ein Dauerärgernis für die Verantwortlichen des TuS Naunheim. Zum Schutz erhält das Gelände einen langen Zaun, außerdem werden Spielfelder saniert.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
570 Meter Zaun werden künftig das Sportgelände des TuS Naunheim gegen Einbrüche, Vandalismus und Kaninchen schützen. Die Arbeiten sind jetzt gestartet (v. r.): Sven Lehne, Andrea Volk, Wendelin Müller, Manfred Wagner, Alfred Sigl, Sascha Ebener und Mike Best. Foto: Steffen Gross

570 Meter Zaun werden künftig das Sportgelände des TuS Naunheim gegen Einbrüche, Vandalismus und Kaninchen schützen. Die Arbeiten sind jetzt gestartet (v. r.): Sven Lehne, Andrea Volk, Wendelin Müller, Manfred Wagner, Alfred Sigl, Sascha Ebener und Mike Best. Foto: Steffen Gross

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar Naunheim
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