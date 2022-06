Zehn Titel in Endrunde um den Wetzlarer Phantastikpreis

Folgende Titel sind in der engeren Auswahl für den Phantastikpreis 2022 der Stadt Wetzlar: Patricia Eckermann: Elektro Krause (tredition), Theresa Hannig: Pantopia (Fischer Tor), Sascha Macht: Spyderling (DuMont), Rudi Nuss: Die Realität kommt (Diaphanes), Sven Pfizenmaier: Draußen feiern die Leute (Kein & Aber), Sarah Raich: All that's left (ivi), Lilli Thal: Tier aus Stein, Tier aus Gold (Gerstenberg), J. C. Vogt: Anarchie Déco (Fischer Tor), Nils Westerboer: Athos 2643 (Klett-Cotta), Sabrina Železný: Kondorkinder (Art Skript Phantastik).