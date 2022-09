Zeiss investiert in den Standort Wetzlar

Bessere Möglichkeiten für die Auszubildenden gibt es in den umgebauten und erweiterten Ausbildungsräumen bei Zeiss in Wetzlar. Foto: Zeiss

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der steigende Bedarf an Halbleitern führt bei Zeiss in Wetzlar dazu, dass auch der Personalbedarf steigt. Um den Standort zukunftsfähig zu machen, habe Zeiss mehr als 1,5 Millionen Euro in die Ausbildung an ihrem Wetzlarer Standort investiert. Das hat das Unternehmen jetzt mitgeteilt.

Für Technologien wie autonomes Fahren, 5G oder die Künstliche Intelligenz werden leistungsfähige Mikrochips gebraucht. Wichtige Teile für diese Mikrochips seien optische Lithographie-Systeme. Solche produziert die Zeiss-Sparte "Semiconductor Manufacturing Technology" (SMT).

Nach Zeiss-Angaben werden mehr als 80 Prozent der Mikrochips weltweit mit den Lithographie-Optiken der Sparte SMT hergestellt. In Wetzlar fertige das Unternehmen seit mehr als 20 Jahren diese Lithographie-Optiken.

Um den Personalbedarf zu decken, stelle man daher nicht nur Fachkräfte ein, sondern bilde zudem selbst aus. "Angefangen mit einer Handvoll Azubis, sollen im neuen Geschäftsjahr 28 Auszubildende und zwei duale Studenten ihre Ausbildung bei Zeiss in Wetzlar absolvieren", sagte Katrin Ariki, Standortleiterin der SMT in Wetzlar. Waren bis 2017 rund 170 Mitarbeiter am Standort Wetzlar beschäftigt, so seien es mittlerweile mehr als 350. Und die Tendenz ist laut Zeiss steigend.

Mehr als 1,5 Millionen Euro seien über die vergangenen zwei Jahre in modernisierte Räumlichkeiten, neue Maschinen wie Schleifmaschinen und Optikerbänke sowie in additive Fertigungsverfahren wie den 3D-Druck investiert worden. "Wir wollen unseren Azubis etwas bieten. In der neuen Lehrwerkstatt haben wir optimale Bedingungen, um sie noch besser im Erlernen der theoretischen und praktischen Fertigkeiten zu unterstützen", sagt Natascha Baumann, Personalleiterin am Standort Wetzlar.

Mit dem Umbau der Ausbildungsräume würden zudem die vorher getrennten Lehrwerkstätten der Feinoptiker und Industriemechaniker zusammengelegt. "Durch das interdisziplinäre Lernen können sich die Azubis besser austauschen und Einblicke in die jeweils andere Fachrichtung erhalten", erklärte Baumann.

Führungen für Schüler

und Studenten

Die Querqualifizierung sei genauso für langjährige Mitarbeiter wichtig. "Der Bewerbermarkt ist weiterhin angespannt. Daher setzen wir auf die Weiter- und Ausbildung von Mitarbeitenden und Quereinsteigern", ergänzte Baumann.

Künftig könnten auch Ausbildungstage für interessierte Jugendliche sowie Führungen für Schulklassen und Studenten angeboten werden, so Ariki. Das sei im Hinblick auf den anhaltend hohen Personalbedarf unerlässlich.