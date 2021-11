Zeitungspapier um feuchte Abfälle verhindert Festfrieren

Die Wetzlarer Stadtreinigung gibt Tipps, damit die Müllabfuhr auch im Winter reibungslos funktioniert. Symbolfoto: bluebudgie

WETZLAR - Die Stadtreinigung Wetzlar hat jetzt auf den richtigen Umgang mit der Biotonne im Herbst und Winter hingewiesen. Vor allem feuchte Bioabfälle wie nasses Laub, Gras oder Küchenabfälle gefrieren oft so fest, dass auch ein mehrmaliges Rütteln beim Ausschütten in das Müllfahrzeug keine vollständige Leerung bewirkt. Dem kann vorgebeugt werden, indem feuchte Abfälle großzügig in Zeitungspapier eingewickelt werden. Dies gelte im Übrigen auch für die Restmülltonne.

Ast- und Strauchschnitt in der Biotonne sorgen für Luftpolster und Abstand zu Tonnenboden und -wand. Des Weiteren sollte darauf geachtet werden, dass Abfälle nur locker in die Behälter geworfen werden, nicht gepresst. Optimal ist es, die Tonne vor der Leerung in einem frostgeschützten Raum, wie die Garage, unterzustellen.

Ist der Biomüll trotzdem festgefroren, kann dieser vorsichtig mit einem Spaten oder einem Stock gelöst werden.

Die Stadtreinigung bittet um Verständnis, dass nicht oder unvollständig geleerten Behältern später nicht noch einmal angefahren werden können.

Weitere Informationen gibt es unter der Service-Nummer 0 64 41-99 70 70 oder per E-Mail an stadtreinigung@ wetzlar.de