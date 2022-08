Zentrale Notfall-Anmeldung im Klinikum Wetzlar ist umgezogen

Freuen sich, dass die zentrale Anmeldung an den Start geht (v.l.): Erich Lotterer, Ärztlicher Direktor Klinikum Wetzlar-Braunfels, Annette Zeitler, Pflegedirektorin, Claudia Theresa Schäfer, Kommissarische Ärztliche Leitung Zentrale Notaufnahme, Katja Streckbein, Geschäftsführerin Lahn-Dill-Kliniken, Celina Lengling, Administrative Aufnahme, Philip Leske, Bereichsleitung Pflege Zentrale Notaufnahme und Sylvia Kapelle, Pflegedienstleiterin. Foto: Lahn-Dill-Kliniken

WETZLAR - Die zentrale Anmeldung für Notfallpatienten im Klinikum Wetzlar ist in neue Räume gezogen. Dadurch werde die Verzahnung zwischen Administration und der Einschätzung der Behandlungsdringlichkeit weiter optimiert, erklärt das Klinikum in einer Pressemitteilung.

Über 32 000 Patienten werden jährlich in der Notaufnahme des Klinikums Wetzlar versorgt. Ein Team aus Pflegefachkräften, Ärzten und administrativen Aufnahmekräften kümmere sich rund um die Uhr um die Patienten, heißt es in der Mitteilung. "Wir haben im laufenden Betrieb umgebaut, da die Notaufnahme ja ständig erreichbar sein muss", erläutert Katja Streckbein, Geschäftsführerin der Lahn-Dill-Kliniken. "Ich danke allen beteiligten Mitarbeitern für ihr Engagement. Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen, den Betrieb weiter aufrecht zu halten."

Patienten werden in fünf Stufen eingeteilt

Jeder ungeplante und jeder Notfall-Patient werde einer Ersteinschätzung unterzogen. Anschließend oder parallel erfolgten das Einlesen der Versichertenkarte und die Abfrage weiterer relevanter Informationen. Ziel sei das Festlegen der Behandlungsdringlichkeit auf der einen und der benötigten Ressourcen auf der anderen Seite.

In Deutschland ist nach Angaben der Lahn-Dill-Kliniken zur Ersteinschätzung das Manchester Triage System (kurz MTS) am weitesten verbreitet. Dieses werde auch an allen Standorten der Lahn-Dill-Kliniken eingesetzt. Anhand von Leitsymptomen in Kombination mit den gemessenen Vitalzeichen wie Atem, Pulsfrequenz, Blutdruck und Temperatur werde eine Behandlungsdringlichkeit ermittelt. Diese habe fünf Stufen: kein Notfall, normal, dringend, sehr dringend und Lebensgefahr.

Je nach Dringlichkeit und Patientenaufkommen werden die Patienten in den geeigneten Behandlungsbereich geleitet. Auch eine Weiterleitung zum Ärztlichen Bereitschaftsdienst (ÄBD) oder zur Ambulanz, zu einem Medizinischen Versorgungszentrum oder zum Hausarzt sei möglich. Gegebenenfalls könne es zu Wartezeiten kommen.

Im Zuge der Umbaumaßnahmen wurden nach Angaben der Klinik auch der Schockraum und die Beobachtungsstation modernisiert. Diese verfüge über sechs Betten, in der Notfallpatienten in der Regel unter 24 Stunden bleiben, bis der weitere Behandlungsweg geklärt ist.