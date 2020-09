Zeugen der Zeit unterm Hakenkreuz

Nationalsozialistische Selbstdarstellung: Der Domplatz in Wetzlar im Fahnenschmuck. Dieses Bild zeigt die demonstrative Prachtentfaltung und das dominierende Auftreten der uniformierten Prominenz. Foto: Archiv Diether Spieß

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - WETZLAR. Erinnerungen an die Schulzeit während der Nazi-Zeit, an Fliegeralarm und die Flucht vor dem "Volkssturm-Appel". Schon das erste Treffen zum Zeitzeugen-Projekt des Vereins "Wetzlar erinnert" und der Video-Gruppe "hessencam" mit Menschen aus Wetzlar und Umgebung, die in den Jahren 1933-45 Kinder oder Jugendliche waren, brachte interessante Erzählungen hervor. Die Erinnerungen der Wetzlarer sollen Eingang in eine geplante Film-Dokumentation "75 Jahre Freiheit in Hessen" finden.

Rund ein Dutzend Interessierte hatten im Vorfeld ihre Mitwirkung als Auskunftspersonen in Aussicht gestellt. Die Interviews sollen alsbald stattfinden, etwa an Originalschauplätzen wie dem Domplatz oder der Langgasse.

Zu Beginn der Auftaktveranstaltung wurden die Besucher mit historischem Filmmaterial konfrontiert. Als die US-Armee Ende März 1945 Wetzlar erreichte, wurden einige Szenen auf Zelluloid festgehalten: Amerikanische Infanteristen mit Gewehr im Anschlag, patrouillierende Jeeps und Panzerkolonnen und verstörte Kindergesichter von Fahnenjunkern und Hitlerjungen, die Befehl hatten, sich dem vorrückenden US-Militär entgegenzustellen. Auf der Brücke von Wetzlar nach Hermannstein war eine Gruppe Zivilisten mit einer improvisierten weißen Fahne zu Fuß unterwegs. Damals dabei war Arno Rumpf (Jahrgang 1930), der sich dem "Volkssturm"-Appell zum "Widerstand bis zum letzten Blutstropfen" dadurch entzog, dass er zu Verwandten nach Weilburg ausbüxte. Auf der Höhe von Kloster Altenberg ließ er sich von den vorrückenden Amerikanern überholen: "Das war am 26. März. Weil die Amis einer Konfrontation mit 'Hitlers letztem Aufgebot' zunächst aus dem Weg gingen, zogen sie an Wetzlar vorbei Richtung Gießen. Wetzlar wurde dann am 29. März eingenommen."

Fotos Nationalsozialistische Selbstdarstellung: Der Domplatz in Wetzlar im Fahnenschmuck. Dieses Bild zeigt die demonstrative Prachtentfaltung und das dominierende Auftreten der uniformierten Prominenz. Foto: Archiv Diether Spieß Erik Wohlert vom hessencam-Team interviewt Christine Rütten (hr-Fernsehen) Foto: Klaus Petri 2

Auf den Filmaufnahmen erkannte Rumpf an der Hermannsteiner Straße die ehemalige Gastwirtschaft Heger und ein gegenüber liegenden russisches Gefangenenlager. Einer der befreiten Zwangsarbeiter zerschlägt vor der Kamera des US-Chronisten ein übergroßes Hitlerbild. "In meiner Klasse gab es Mitschüler, die als Halb- und Vierteljuden galten und die wir als "Arier" zu meiden hatten. Man hat sich damals nicht getraut, was dagegen zu sagen", erinnert sich Rumpf an seine Schulzeit. Und: "Fliegeralarm gehörte damals zum Alltag. Rein in den Bunker, raus aus dem Bunker. Das war schlimm."

Ulla Schneider (Jahrgang 1938) war gegen Kriegsende mit Mutter und Bruder im Bollerwagen unterwegs. In Leun-Lahnbahnhof sollten sie ein Ausweichquartier beziehen. Dort angekommen, erklärte ihnen der Hauswirt mit tränenerstickter Stimme: "Wir können euch nicht aufnehmen. Wir brauchen den Platz für Familienmitglieder aus der Wetzlarer Bahnhofstraße. Das Haus steht nicht mehr. Die meisten sind umgekommen".

Erfreut zeigte sich "Wetzlar erinnert"-Vorsitzender Ernst Richter darüber, dass man durch Kooperation mit Gerhild Kirschner (Bonbaden) an aufschlussreiche Dokumente gelangt sei, die die Allmacht der Nazi-Partei in den Alltag veranschaulichten: "Kreditanfragen, Einstellungen und Sanktionen am Arbeitsplatz, geplante Reisen, bei alldem hatte die NSDAP-Kreisleitung das letzte Wort. Der Fürst von Braunfels fragte bei den Oberen an, ob er seine Dienstwohnung weiter vermieten könne. Das war der totale Überwachungsstaat."

Erik Wohlert und seine Teamkollegen von hessencam haben bereits einige Film-Interviews abgedreht und freuen sich nach dem Auftakttreffen auf weitere Begegnungen mit den Zeitzeugen. "Wir haben das Glück, dass wir mit den historischen Bildern aus US-Archiven einen hohen Wiedererkennungswert der Orte des damaligen Geschehens haben", äußerten sich Ernst Richter und hr-Redakteurin Christine Rütten übereinstimmend.