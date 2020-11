Zeugin behauptet: Angeklagte hatte "Taschen voll Spritzen"

Wegen der Corona-Pandemie verhandelt das Wetzlarer Amtsgericht den Cortison-Prozess in der Wetzlarer StadthalleDort sind größere Abstände zwischen den jeweils rund 20 bis 30 Zuschauern möglich. Von Anfang an gilt auch Maskenpflicht im Publikum.

Aufgrund der seit dieser Woche geltenden strengeren Kontaktbeschränkungen hat Richter Konrad Velten am Dienstag angekündigt, dass es an den nächsten Prozesstagen zu weiteren Beschränkungen für das Publikum kommen könne. "Wenn es mit Corona so weitergeht, werde ich die Zahl der Zuschauer begrenzen."