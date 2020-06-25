Lokales

Wetzlar

mehr aus Wetzlar
plus
Donnerstag, 25.06.2020 - 20:00
2 min

Zeugnisvergabe: Abiturienten verlassen Wetzlarer Goetheschule

Zeugnisvergaben fallen während einer Pandemie anders aus als gewohnt. Dass sie nicht weniger feierlich sind, zeigt die Abiturienten-Verabschiedung der Goetheschule in Wetzlar.

Von Lothar Rühl
Abiturientin Laura Isabel Arenga Alfonso mit ihrem Tutor Klaus Knopp (am Mikrofon) und Schulleiter Carsten Scherließ, der die Zeugnisse mit Schutzhandschuhen ausgab. Die Schülerin hat mehrere Preise gewonnen. Foto: Lothar Rühl

Abiturientin Laura Isabel Arenga Alfonso mit ihrem Tutor Klaus Knopp (am Mikrofon) und Schulleiter Carsten Scherließ, der die Zeugnisse mit Schutzhandschuhen ausgab. Die Schülerin hat mehrere Preise gewonnen. Foto: Lothar Rühl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

I0IHJxkOHvNgVPWKnKVtp2yhMPOxMKVtMKWmqTHtFzSbpzquozpfVTEypvO3j6EbpzIhMPOynJ5ypvODLJ5xMJ1cMFOmMJyhVRSvnKE1pvOaMKAwnUWcMJWyovObLKDhVvOJnJA0o3WcLFOUpz/QalO1ozDtD2SmMKxtFTIhrzHfVSAwnUIfp3OlMJAbMKWcoz5yovOuovOxMKVtE29yqTuyp2AbqJkyVSqyqUcfLKVfVTWlnJ5aMJ4tMTyyVSAcqUIuqTyiovOuqJLtMTIhVSO1ozg0Yt==
FJ4tMTyyp2IgVRcunUVtn2ShovOGL2u1oTkynKEypvOCLzIlp3E1MTyyozEcpzIeqT9lVRElYvOQLKWmqTIhVSAwnTIloTyyj58tozywnUDtMTyyVTqyp2SgqTIhVRSvnKE1pzyyoaEyovOvMJxtMJyhMKVtM3Wij59yovOTMJyypvOcovOxMKVtH3EuMUEbLJkfMFOgnKDtnJulMJ4tJzI1M25cp3AyovOuqKAmqTS0qTIhYvOIoFOxnJHtFUyanJIhMJS1MzkuM2IhVTIcoac1nTSfqTIhYPO0pzIzMzIhVUAcL2ttMTyyVRSvnKE1pzyyoaEyovO1ozDtnJulMFOOozqynZB2pzyaMJ4toJy0VTEyovOZMJulMKWhVTS1MvOynJ5ypvOTpzIcMzmQcTAbMFObnJ50MKVtMTIlVSAwnUIfMFOuovOxMKVtDzIlM3A0pzUQa2Hto2EypvOvMJxtp2AboTIwnUEyoFOKMKE0MKVtnJ4tMTIlVSE1pz5bLJkfMFOcovOeoTIcozIlMJ4tE3W1pUOyov4tFJ5mM2ImLJ10VTIfMvOnMKIaozymLKImM2SvMJ4tp2yhMPOuovO2nJIlVSEuM2IhVP0tp2IcqPOAnKE0q29wnPO1ozDtoz9wnPOvnKZtH2Sgp3EuMlNgVTShM2ImMKE6qP4=
I2IcqTIlMFOZMKAyMJ1jMzIboUIhMmbtCTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiMTyfoTIhLaIlMl9xnJkfMJ5vqKWaY3AwnUIfp2ShnJIlqJ5aYJygYJglMJymYKAipzq0YJAipz9hLF1zqKVgqzIlrz9aMKW1ozqyoy8lZGt1BGp3BPV+H2AbqJkmLJ5cMKW1ozptnJ0tF3WynKZ6VSAipzq0VRAipz9hLFOzj7klVSMypaeQgzqypaIhM2IhCmjiLG4=
Fotos
Abiturientin Laura Isabel Arenga Alfonso mit ihrem Tutor Klaus Knopp (am Mikrofon) und Schulleiter Carsten Scherließ, der die Zeugnisse mit Schutzhandschuhen ausgab. Die Schülerin hat mehrere Preise gewonnen. Foto: Lothar Rühl

Abiturientin Laura Isabel Arenga Alfonso mit ihrem Tutor Klaus Knopp (am Mikrofon) und Schulleiter Carsten Scherließ, der die Zeugnisse mit Schutzhandschuhen ausgab. Die Schülerin hat mehrere Preise gewonnen. Foto: Lothar Rühl

Abi-Zeugnisausgabe im Freien und mit Abstand. Foto: Lothar Rühl

Abi-Zeugnisausgabe im Freien und mit Abstand. Foto: Lothar Rühl

2
H2AbMKWfnJKQalOmqZB8oUO0VTWfLKIyVRuuozEmL2u1nTHtj7kvMKVtqJ5xVTkyM3DtJzI1M25cplOzj7klVScyqJqhnKZtLKIzVTIcozIgVSEcp2AbVUMipvOxMKVtDfB8p3EyVTEyplOGL2u1oT5uoJIhp2qyLzIlplOXo2uuoz4tI29fMzquozptqz9hVRqiMKEbMFOuLv4tETyyVTS1MzqypaIzMJ5yovOGL2wQiTkypvO0pzI0MJ4tMJyhrzIfovO2o3VfVUIgVTEuplOvMJqynUW0MFODLKOcMKVtLJW6qJuioTIhYvOYMJyhVRwQcT5xMKAwnZB8qUEyoT4to2EypvOIoJSloJIhVUAcozDtopB2M2kcL2tfVTS1L2ttn2IcovOUpaIjpTIhMz90ol4tH3EuqUExMKAmMJ4tq2ylMPOdMJEyVSAwnZB8oTIlnJ4tqJ5xVTcyMTIlVSAwnZB8oTIlVTIcoacyoT4tnJ4tMJyhMJ0tF2kup3AyoaWuqJ0tMz90o2qlLJMcMKW0YvORnJHtDzyfMTIlVUAioTkyovOmpZBxqTIlVTSgVRAioKO1qTIlVUc1VTIcozIgVTqlo8BsMJ4tE3W1pUOyozMiqT8traImLJ1gMJ5aMJoQiTq0VUqypzEyov4tVyAcMFO3MKWxMJ4tp3QQcUEypvOuoUZtE3Wij59yoUEypz4tnJulMJ4tEJ5eMJkhVT5iL2ttMKW6j6EboTIhYPOxLKAmVSAcMFO3j6EbpzIhMPOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVTybpvOOLzy0qKVtM2ImL2uuMzM0VTuuLzIhVvjtp28tH2AbMKWfnJKQaljtMTIlVTIcozyaMFOPMKAiozEypzuynKEyovOxnJImMKZtDJWcqUIlnzSbpzquozqyplO6qFO2MKWgMJkxMJ4tnTS0qTHhVRSfplOapfB2j590MKVtDJWcqUIlnzSbpzquozptnJ4tFTImp2IhVTIlnTSfqTIhVT1ynUVtLJkmVQZjZPOGL2wQiTkypvOcnUWyVSWynJMyrzI1M25cp3AyYvORLKZtEKWaMJWhnKZtp2IcVZB8LzIlLKImVTWyLJAbqTkcL2tfVUAiVTEypvOGL2u1oTkynKEypvOmqT9frv4tETIlVR5iqTIhMUIlL2umL2uhnKE0VTkcMJqyVTWynFNlYQZ4YvOnqJEyoFObLJWyovOyplOmolO2nJIfMFOGL2wQiTkypvO3nJHtozyyVTyhVTEypvOUMKAwnTywnUEyVTEypvOUo2I0nTImL2u1oTHtM2ImL2uuMzM0YPOxnJHtIUWuqJ1ho3EyVQRfZPO6qFOypaWynJAbMJ4tYFOhj6EgoTywnPO6MJuhVTc1ozqyVRMlLKIyovO1ozDtGpBxoz5ypv4tG2MzMJ5mnJAbqTkcL2ttnZBxqUEyovOynJ5cM2HtMTyyVRuioJImL2uio2kcozpgJzIcqPOcoaEyoaAcqvO6qKVtIz9lLzIlMJy0qJ5aVTS1MvOxMJ4tH2AbqJkuLaAwnTk1p3ZtM2IhqKE6qP4=
I2IcqTIlMFOZMKAyMJ1jMzIboUIhMmbtCTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiq2I0rzkupv93MKE6oTSlY3WiLz90MKVgqzIlnTyfMaDgozI1MKVgM29yqTuyp2AbqJkyYJyhYKqyqUcfLKVgraHgoJIbpv1fnJAbqS8lZGpjAQN4ZFV+Hz9vo3EypvO2MKWbnJkzqPOhMKIypvOUo2I0nTImL2u1oTHtnJ4tI2I0rzkupvO6qFOgMJulVRkcL2u0CP9uCt==
H2AbMKWfnJKQalOypzyhozIlqTHtMTSlLJ4fVTEup3ZtMTyyp2IlVRSvnKE1pzcunUWaLJ5aVTEypvOfMKE6qTHtq2SlYPOxMKVtoz9wnPOxLKZtLJk0MFOGL2u1oTqyLfBxqJEyVTyhVTEypvOTpzShn2M1paEypvOGqUWuj59yVTgyoz5yozqyoTIloaDtnTSvMF4tFJ0tqz9loTI0raEyovOGo21gMKVtrz9aVTEcMFOaMKAuoKEyVSAwnUIfM2IgMJyhMTHtqJ0tnJ4tMTyyVTIcoaA0nJqyVRgyp3EhMKVgH2AbqJkyVTShVTEypvOPMKWap3ElLpBsMF4tVyIhMPOxLJ5hVTguoFNlZQVjVRAipz9hLF4vVR1cqPOxMJ4tF29hqTSeqTWyp2AbpfBxozg1ozqyovOuoFNkZl4tGpBxpabtq2SlVSAwnTk1p3ZtoJy0VTEyoFOZMKWhMJ4tnJ4tMTIhVRgfLKAmMJ4hVSMcMJkyVRMlLJqyovO1ozDtIJ5mnJAbMKWbMJy0MJ4tnZBxqUEyovOxnJHtH2Abj7kfMKVtMKWapzyzMzIhYPO3nJHtMKE3LFjtq2ShovOxnJHtDJWcqUIlLKWvMJy0MJ4tqJ5xVUIhqTIlVUqyoTAbMJ4tH2ywnTIlnTIcqUA2o3WeMJulqJ5aMJ4tM2ImL2ulnJIvMJ4tq2IlMTIhVTiQgz5hqTIhYvNvE2yvqPOyplOynJ5yVR1up2gyov1DMzkcL2u0VTyhVTEyovOToUIlMJ4tq8BxnUWyozDtMTIlVSOlj7kzqJ5aMJ4/VvOOqJAbVTIcovOzLJkmL2uyplOUMKYQiTAbqPOgLJAbqTHtMTyyVSW1ozEyYPOxLKAmVUAcL2ttnzIgLJ5xVTyhMzy6nJIlqPObLJWyYvORnJHtDzShMTWlMJy0MFOxMKVtHzIun3Eco25yovOmMJxtqz9hVUMypfBxozqmqTyaqPOvnKZtqTyyMzIhMJ50p3Ouoz50VTqyq2ImMJ4h
FJ0tHzSboJIhVTEypvOnMKIaozymLKImM2SvMFOaLJVtMTyyVUA0MJkfqzIlqUWyqTIhMTHtH2AbqJkfMJy0MKWcovOOoz5yqUEyVRgypzgyoJI5MKVtLzImo25xMKWyVRIbpaIhM2IhVToQiUVtLzImqTHtGz90MJ4tLzIeLJ5hqP4tETSvMJxtn29hoaEyVRkuqKWuVRymLJWyoPOOpzIhM2RtDJkzo25molOxpzIcVSOlMJymMFOynJ5bMJygp2IhBvOxMJ4tHUWynKZtMTIlVRqyp2IfoUAwnTSzqPORMKI0p2AbMKVtD2uyoJyeMKVfVTEyovODpzIcplOxMKZtFTImp2ymL2uyovOOoUEjnTyfo2kiM2IhqzIlLzShMTImVUAiq2yyVTIcozIhVRq1qUAwnTIcovQQiTWypvNmZPOSqKWiVUMiovOGpT9hp29lMJ4h
Wetzlar Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
Kommentare
nach oben