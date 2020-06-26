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Freitag, 26.06.2020 - 10:30
2 min

Zu archäologischen Funden auf Wetzlarer Marienwiese wird vorerst geschwiegen

Was kommt bei den archäologischen Grabungen zutage, die seit einem halben Jahr auf der Marienwiese in der Wetzlarer Altstadt laufen? Ergebnisse soll es erst nach Abschluss der Arbeiten geben.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Blick auf die Marienwiese zwischen Goethestraße und Rosengärtchen. Seit Dezember finden dort Grabungen durch Hessenarchäologie statt. Foto: Pascal Reeber

Blick auf die Marienwiese zwischen Goethestraße und Rosengärtchen. Seit Dezember finden dort Grabungen durch Hessenarchäologie statt. Foto: Pascal Reeber

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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