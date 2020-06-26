Freitag,
26.06.2020 - 10:30
2 min
Zu archäologischen Funden auf Wetzlarer Marienwiese wird vorerst geschwiegen
Was kommt bei den archäologischen Grabungen zutage, die seit einem halben Jahr auf der Marienwiese in der Wetzlarer Altstadt laufen? Ergebnisse soll es erst nach Abschluss der Arbeiten geben.
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
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