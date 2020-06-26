Zu Funden auf Wetzlarer Marienwiese wird vorerst geschwiegen

Was haben die archäologischen Grabungen zutage gefördert, die seit Monaten auf der Marienwiese in der Wetzlarer Altstadt laufen? Die Ergebnisse lassen vorerst noch auf sich warten.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 26.06.2020 um 10:30 Uhr publiziert.