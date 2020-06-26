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Samstag, 27.06.2020 - 15:30
2 min

Zu Funden auf Wetzlarer Marienwiese wird vorerst geschwiegen

Was haben die archäologischen Grabungen zutage gefördert, die seit Monaten auf der Marienwiese in der Wetzlarer Altstadt laufen? Die Ergebnisse lassen vorerst noch auf sich warten.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Blick auf die Marienwiese zwischen Goethestraße und Rosengärtchen. Seit Dezember finden dort Grabungen durch Hessenarchäologie statt. Foto: Pascal Reeber

Blick auf die Marienwiese zwischen Goethestraße und Rosengärtchen. Seit Dezember finden dort Grabungen durch Hessenarchäologie statt. Foto: Pascal Reeber

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 26.06.2020 um 10:30 Uhr publiziert.
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