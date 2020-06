Zu nah in Wetzlarer Shisha-Bar: 43 Anzeigen

Shisha-Rauchen liegt im Trend. Aber auch dabei gelten Abstands- und Hygieneregeln. Archivfoto: Thorsten Gutschalk

Wetzlar (red). 43 der 75 Besucher einer Shisha-Bar in Wetzlar sowie deren Betreiber haben am Mittwochabend Ordnungswidrigkeitsanzeigen kassiert, weil sie zu dicht und zum Teil mit den falschen Leuten an den Tischen des Wasserpfeifenlokals saßen. Der Schließung des Ladens entkam der Wirt nur dadurch, dass er rasch Nachbesserungen vornahm.

Zur Überprüfung aktueller Kontakt-, Hygiene- und Abstandsregeln hatten Kräfte der Polizeistation Wetzlar, der Bereitschaftspolizei aus Lich, Mitarbeiter des Gewerbeamts der Stadt Wetzlar sowie des Dezernats für Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Gießen vier Shisha-Bars im Wetzlarer Stadtgebiet aufgesucht.

Bereits Ende Mai war eine Shisha-Bar im Westend in der Hinsicht negativ aufgefallen. Dort hatten Wetzlarer Polizisten deutlich über 100 Personen angetroffen und hatten Verstöße gegen die Hygieneregeln und die Abstandsgebote bemängelt. Nur widerwillig hatte der Betreiber die Mängel abgestellt. Zudem hatte er keinerlei Einsicht für den Sinn und Zweck der geltenden Regeln gezeigt. Am Mittwochabend suchten die Ordnungskräfte diese Shisha-Bar erneut auf. Gegen 21.30 Uhr trafen sie 75 Gäste an. Gegen 43 leiteten die Ermittler Ordnungswidrigkeitenanzeigen ein, weil sie mit Angehörigen von mehr als zwei Haushalten an den Tischen saßen und die Mindestabstände nicht einhielten.

Der Zoll wird sich um

Tabak-Verstöße kümmern

Auch auf den Betreiber kommen diverse Anzeigen zu: Die von ihm aufgestellten Tische wiesen nicht den derzeit erforderlichen Mindestabstand zueinander auf. Zudem werden arbeitsschutzrechtliche Verstöße, wie zum Beispiel fehlende Kohlenmonoxid-Warngeräte, geahndet. Außerdem haben die Polizisten Verstöße gegen die Abgabenordnung in Verbindung mit dem Tabaksteuergesetz an den Zoll gemeldet.

Das Gewerbeamt drohte dem Betreiber mit der sofortigen Schließung der Bar, sollten die Verstöße nicht umgehend behoben werden. Bei einer zweiten Kontrolle wenig später überzeugten sich die Ordnungskräfte von den Nachbesserungen, so dass von einer Schließung abgesehen werden konnte.

Die Kontrollen drei weiterer Shisha-Bars im Stadtgebiet haben für drei Gäste ebenfalls Ordnungswidrigkeitenanzeigen zur Folge. Sie saßen mit Angehörigen von mehr als zwei Haushalten an den Tischen. In einer Bar bemängelten die Kontrolleure die Lagerung und den Verkauf von Tabak. Ein entsprechender Bericht wird an das zuständige Zollamt weitergeleitet. Dabei drohen Strafen wegen Verstößen gegen die Abgabenordnung in Verbindung mit dem Tabaksteuergesetz.