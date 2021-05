Zu schnell: Auto landet im Schaufenster

Mehr als 30000 Euro Schaden sind bei einem Unfall in der Wetzlarer Innenstadt entstanden. Foto: Monika Skolimowska/dpa

WETZLAR - Spektakulärer Unfall am Samstagabend in der Innenstadt: Ein Auto ist auf dem Karl-Kellner-Ring in zwei Schaufenster gefahren. Verletzt wurde dabei niemand.

Wie die Polizei Wetzlar mitteilt, war ein 51-Jähriger am Samstagabend gegen 21.25 Uhr mit seinem BMW auf dem Karl-Kellner-Ring in Richtung Bahnhof unterwegs. Weil der Fahrer nach ersten Ermittlungen vermutlich zu schnell unterwegs war, touchierte er eine Verkehrsinsel, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geriet. Das Auto drehte sich in Höhe der Hausnummer 22 um 180 Grad, fuhr auf den Gehweg, beschädigte einen Poller und eine Straßenlaterne und landete in den Schaufenstern eines angrenzenden Geschäfts.

Laut Polizei blieb der Fahrer unverletzt. Mehrere Zeugen hatten den Unfall beobachtet. Passanten wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Nach ersten Schätzungen geht die Polizei von einem Schaden in Höhe von 30 000 Euro allein am Fahrzeug aus. Hinzu kommen die Schäden an Poller, Laterne, Mauerwerk, Schaufenster und Tür.