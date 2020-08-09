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Sonntag, 09.08.2020 - 13:45
4 min

Zu wenig Freiwillige wegen Corona

Wegen der Corona-Pandemie war es für soziale Organisationen schwierig, junge Menschen für den Freiwilligendienst zu werben. Deshalb gibt es noch freie Stellen.

Von Lothar Rühl
Sarah Grebe zeigt der neuen FÖJ'lerin Michele Metzler den Lehrgarten auf dem Gelände des Naturschutzzentrums. Foto: Lothar Rühl

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Fotos
Sarah Grebe zeigt der neuen FÖJ'lerin Michele Metzler den Lehrgarten auf dem Gelände des Naturschutzzentrums. Foto: Lothar Rühl

Sarah Grebe zeigt der neuen FÖJ'lerin Michele Metzler den Lehrgarten auf dem Gelände des Naturschutzzentrums. Foto: Lothar Rühl

Das Freiwillige Ökologische Jahr führt junge Menschen an das Thema Natur heran. Foto: Jan Berthold

Das Freiwillige Ökologische Jahr führt junge Menschen an das Thema Natur heran. Foto: Jan Berthold

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