Zufälliges "Klappstuhl-Frühstück" auf dem Domplatz?

In Wetzlar sind am Sonntag rund 20 Leute am Dom aufgetaucht, um zu frühstücken - unter den Augen von ebenso vielen Polizisten. Was steckt hinter der seltsamen Aktion?

Von Christian Keller Redakteur Wetzlar