Zukunft der Domhöfe liegt jetzt im Rathaus

Der Bauantrag für die Domhöfe ist gestellt, ab Januar entsteht in der Altstadt der Bauplatz: In vier Monaten, nach dem Weihnachtsflair, möchte Investor Martin Bender mit dem Abbruch des Stadthauses am Dom beginnen. Los geht es am Liebfrauenberg, von dort arbeitet sich der Bautrupp etappenweise zum Domplatz vor. Zu Beginn dürfte von den Abbrucharbeiten wenig zu sehen sein, der Gebäudekomplex wird zunächst entkernt. Foto: Pascal Reeber