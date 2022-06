Zusammenkünfte junger Europäer fördern

Das ist der für die nächsten zwei Jahre neu gewählte Vorstand der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar. Foto: Franz Ewert

WETZLAR/SOLMS-BURGSOLMS - Wenig geändert hat sich an der Personalstruktur des Vorstandes der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft (DÖG) Wetzlar. Der mit rund 360 Mitgliedern größte Wetzlarer Partnerschaftsverein hielt seine Jahreshauptversammlung in der Solmser Taunushalle ab.

Wahlen: Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer geht nach den Wahlen nun in seine sechste Amtszeit. Die beiden Stellvertreter bleiben Ingeburg Koster (Wetzlar) und Martin Dietz (Burgsolms). Schatzmeister ist weiterhin Peter Wenzel (Wetzlar). Schriftführerin ist Alexandra Berghäuser (Naunheim), ihr Stellvertreter Fritz Ufer (Garbenheim). Acht der zehn Beisitzer im Vorstand wurden bestätigt. Neu in diesem Amt sind Karin Schmidt (Hüttenberg) und Dennis Schneiderat (Aßlar). Und schließlich gehört der Ehrenvorsitzende Artur Rudolf (Wetzlar) dem DÖG-Vorstand an.

Bilanz: In seinem Rechenschaftsbericht für Juni 2020 bis Mai 2022 berichtete Irmer von Veranstaltungen wie dem Steirerball und dem Konzert der Leipziger Philharmoniker, die trotz der Corona-Einschränkungen angeboten werden konnten. Während laut Irmer bundesweit die Vereine bis zu 20 Prozent ihrer Mitglieder verloren hätten, liege die Mitgliederzahl der DÖG stabil bei 360.

Der Vorsitzende sprach von einer "hervorragenden kontinuierlichen Zusammenarbeit" und einem regen Informations- und Gedankenaustausch mit den Verantwortlichen im österreichischen Schladming. "Europa lebt - und so soll es auch in Zukunft sein", stellte der Vorsitzende gerade auch angesichts des Kriegs in der Ukraine fest. Insbesondere wolle sich die DÖG für eine Intensivierung der Kontakte und Zusammenkünfte Jugendlicher und junger Erwachsener einsetzen.

In diesem Sinne lobte auch Isabell Kurz in Vertretung des verhinderten Partnerschaftsdezernenten Karlheinz Kräuter die Aktivitäten und das Engagement der DÖG in Sachen "lebendige Partnerschaft".

Ausblick: Für das Jahr 2023 wies Vorsitzender Irmer auf die beiden kulturellen Höhepunkte hin. Da ist einmal der Steirerball am 29. April 2023, unter anderem mit den Mainzer Hofsängern, sowie im September nächsten Jahres das zweite Konzert mit den Leipziger Philharmonikern.