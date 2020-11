Zuwendungsbescheide vom Land für Glasfaserausbau in Gewerbegebieten

Das Land Hessen unterstützt den Ausbau des Glasfasernetzes in Gewerbegebieten im Lahn-Dill-Kreis mit neun Millionen Euro. Symbolfoto: Peter Kneffel/dpa

WETZLAR/DILLENBURG/WIESBADEN - Der Lahn-Dill-Kreis hat vom Land Hessen Zuwendungsbescheide erhalten. In den Schriftstücken wird eine Fördersumme von neun Millionen Euro für den Ausbau des schnellen Internets in Gewerbegebieten im Lahn-Dill-Kreis zugesichert.

Mit dem Projekt werden rund 9000 Unternehmen im Kreisgebiet an das Glasfasernetz angeschlossen. Der Kreis stellt hierfür 3,3 Millionen Euro zur Verfügung.

Ausbau beginnt, sobald Vergabe abgeschlossen ist

Das Land Hessen unterstützt mit 9 Millionen Euro und der Bund schießt 12,3 Millionen Euro hinzu.

Nachdem die hessische Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) bereits im Februar einen "Letter of Intent" (Absichtserklärung) über die neun Millionen Euro an Landrat Wolfgang Schuster (SPD) überreicht hatte, sind am 9. November in der Kreisverwaltung die verbindlichen Zuwendungsbescheide eingegangen. Das teilte die Behörde am Dienstag mit. Laut Schuster hat die Arbeitsgemeinschaft "Lahn-Dill-Breitband" bereits die Ausschreibung des Breitbandausbaus in den Gewerbegebieten organisiert und abgeschlossen.

"Sobald die Vergabe durchgeführt worden ist, kann der Ausbau beginnen", erklärte der Landrat.

Seit 2013 arbeitet der Kreis in Kooperation mit den Städten und Gemeinden in der Arbeitsgemeinschaft Lahn-Dill-Breitband kontinuierlich am Breitbandausbau und habe bislang fast elf Millionen Euro kommunaler Eigenmittel dafür investiert. Seit 2015 werde der Kreis hierbei vom Land Hessen sowie vom Bund unterstützt.