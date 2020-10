"Zwack'sche Lahninsel" im Wandel

Wetzlarer Idylle zwischen Lahn, Mühlgraben und der Alten Lahnbrücke. Foto: Sammlung Lothar Franz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar. Wetzlar als Idylle mit viel Wasser und Grün - das war das Motiv der 849. Folge unseres Bilderrätsels "(Er)kennen Sie Wetzlar?", das einen außergewöhnlichen Blick aus dem ehemaligen Rathaus an der Hausergasse auf die heutige Colchester-Anlage und den Mühlgraben zeigt. Das Foto stammt aus der Leitz-Werkszeitschrift "Objektiv" und wurde vermutlich im Jahr 1959 aufgenommen. Hier dazu einige interessante Kommentare unserer Rätselfreunde.

Klaus Kirdorf schreibt: "Das Foto zeigt einen kleinen Ausschnitt der heutigen Colchester-Anlage zwischen Lahn, Mühlgraben und der Alten Lahnbrücke. Die Anlage wurde benannt nach der Wetzlarer Partnerstadt Colchester in England. Die Partnerschaft war im Jahr 1969 auf Initiative des Wetzlarer Berufsschullehrers Siegfried Sachs geschlossen worden, der nach dem 2. Weltkrieg Kriegsgefangener in Colchester war. Ein Bogen der steinernen Brücke ist rechts oben im Bild zu erkennen. Dass oberhalb von ihr die Lahnbrücke des Karl-Kellner-Rings zu sehen ist, lässt darauf schließen, dass das Foto aus einem der Häuser zwischen Mühlgraben und Hauser Gasse geschossen wurde - vielleicht vom damaligen Wetzlarer Rathaus aus."

Franz Rauner: "Das ist ja eine interessante Perspektive. Aus einem Fenster des Alten Rathauses in der Hausergasse heraus entstand wohl dieses schöne Foto der Oberaue bzw. Zwack'schen Lahninsel in Richtung Alte Lahnbrücke. Man sieht die Rückseite der Schreinerei Luy, die wohl auf dem Stumpf des 1832 abgerissenen Brückenturms zur Lahnstraße hin errichtet wurde. Der Schreiner Luy fertigte auch Särge, die man von der Brücke aus durch die Fenster sehen konnte. Er verschloss aber auch einen Brückenbogen mit Brettern und richtete dort sein Holz-und Sarglager ein. Der alte Kastanienbaum steht heute noch - und hoffentlich noch lange. Der riskante Steg (ohne Geländer) über den Mühlgraben, auf dem die drei Kinder sitzen und ein Mann angelt, führte unterhalb des ´Grünen Laubs´ zur Oberaue hinüber. Zu Goethes Zeiten war hier der Lustgarten des Kammerrichters Graf von Viremont und eine mit blau-weißen Pfosten und Stangen abgesteckte Reitschule für die Herrschaften des Reichskammergerichts. In Richtung Luy-Haus war auch noch ein bürgerlicher Setzgarten, in dem junge Bäumchen gesetzt wurden und heranwuchsen. Später war die Oberaue von vielen Gärten geprägt.""

Fotos Wetzlarer Idylle zwischen Lahn, Mühlgraben und der Alten Lahnbrücke. Foto: Sammlung Lothar Franz Und so sieht es jetzt aus. Viel Grün ist heute beim Blick auf die Colchester-Anlage zu sehen. Foto: Georg Waldschmidt 2

Klaus Neumann: "Diese Insel, zwischen Lahn und dem Mühlgraben hat eine wechselvolle Geschichte. Zur Zeit der Aufnahme war sie nur mit Zugangsberechtigung und Schlüssel von der hinteren Seite, der kleinen Brücke der Hauser Mühle zu betreten. Auf dem Grund hatten etliche Wetzlarer Bürger ihre Gärten. Der Vorteil: Man hatte zu allen Jahreszeiten Wasser. Das Behelfsbrückchen im Vordergrund wäre heutzutage nicht mehr denkbar. Ohne Geländer und dann noch drei Kinder drauf - wie schnell hätte eins in die Fluten des Mühlgrabens versinken können? Das Anwesen des Schreinermeisters Luy samt seinem Holz und Sarglager im letzten Brückenbogen zur Lahnstraße hin, wurden Ende der 70er Jahre abgebrochen, ebenso das Haus im Bild links oben. Auf der gesamten Zwack'schen Insel entstand die Colchester-Anlage, eine sehr schön gestaltete Freizeitanlage für Jung und Alt mit Pontonbrücke zur Hintergasse, etlichen Ruhebänken, einem Kinderspielplatz und dem berühmten Labyrinth."

Monika Glöckler: "Wir haben 'die essbare Stadt' doch schon gehabt - und zwar in der Colchester-Anlage. Wo heute Kinder auf dem Piratenschiff spielen und Spaziergänger sich auf Bänke setzen können, befanden sich Schrebergärten. Man sieht das Haus der Schreinerei Luy in dem zugemauerten Brückenpfeiler der Alten Lahnbrücke. Geangelt wird auch manchmal noch in der Lahn, nicht jedoch im Mühlgraben, wie auf dem Foto. Ein Steg über das Wasser ohne schützendes Geländer ist heute undenkbar. Aber gerade das macht diesen Anblick zur Idylle."

Unsere Buchgewinnerin ist heute Anne Pöschl aus Wetzlar. Noch ein Hinweis: Gewinnen kann nur, wer seine komplette Postadresse angibt. Folge 850 des Bilderrätsels mit Motiven aus Alt-Wetzlar erscheint am Samstag, 10. Oktober.