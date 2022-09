Zwei Autos müssen stehen bleiben

Symbolfoto: Uli Deck/dpa

WETZLAR - Zwei stillgelegte Autos, drei Fahrer, die ihren Führerschein abgeben müssen und zehn Geschwindigkeitsübertretungen ist die Bilanz von Kontrollen der Polizei am Samstag in der Wetzlarer Innenstadt.

Gemeinsam mit Kollegen der Wetzlarer Stadtpolizei kontrollierte der Regionale Verkehrsdienst Lahn-Dill am Samstagabend, 10. September, zwischen 19 und 21 Uhr die Geschwindigkeit am Wetzlarer Karl-Kellner-Ring. Insgesamt hielten sich zehn Autofahrer nicht an die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde. Auf die Fahrer kommen nun Verwarnungs- oder Bußgelder zwischen 30 Euro und 70 Euro zu.

Zwischen 22 und 0.30 Uhr erwischten mobile Streifenteams vier Autofahrer, die nicht angegurtet waren, in drei Fahrzeugen war Kinder nicht angeschnallt oder es fehlte die vorgeschriebene Sitzerhöhung. Drei Fahrer missachteten eine rote Ampel. Sie müssen nun mit einem Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Ein 29-Jähriger hatte an seinem Mercedes C63 AMG auf der Hinterachse Räder montiert, die nicht zugelassen waren. An einem Audi RS4 hatte ein 36-jähriger Aßlarer ein nicht eingetragenes Gewindefahrwerk verbaut. Bei beiden Fahrzeugen erlosch die Betriebserlaubnis.