Zwei Festnahmen nach Ausschreitungen bei Party in Wetzlar

WETZLAR/ASSLAR - In der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober eskaliert eine angeblich private Feier mit 500 Gästen in der Event-Werkstatt im Wetzlarer Dillfeld. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an: Es fliegen Steine und Flaschen gegen die Beamten. Am Mittwoch sind nun zwei Männer aus Aßlar wegen des Tatverdachts der versuchten Tötung festgenommen worden.

Rückblick: Ein Aufgebot von 17 Polizeistreifen aus dem gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen beendete am frühen Samstagmorgen des 16. Oktober eine Feier mit rund 500 Teilnehmern in der Event-Werkstatt. Vor Ort traf die Polizei einen 19-Jährigen aus Schöffengrund an, der sich als Veranstalter der privaten Feier ausgab. Da der Veranstalter den sicheren Verlauf nicht sicherstellen konnte - bereits am Eingang musste die Polizei Streitigkeiten unter Betrunkenen schlichten - beendete er die Feier, so die Polizei.

Die darüber offensichtlich verärgerten Menschen verließen daraufhin mehrheitlich die Veranstaltung. Aus einer Gruppe von 50 bis 60 Personen, die der Aufforderung, nach Hause zu gehen, nicht folgen wollten, flogen Flaschen und Steine gegen die Polizisten, die daraufhin Pfefferspray und Schlagstöcke gegen die Angreifer einsetzten.

Bei Ermittlungen wird weiteres Opfer bekannt

Kurz zuvor, am späten Abend des 15. Oktober, hatte ein 19-jähriger junger Mann aus Gießen den ärztlichen Bereitschaftsdienst in Wetzlar mit einer Stichwunde aufgesucht. Der etwa zwei Zentimeter tiefe Stich hatte keine lebensbedrohlichen Verletzungen zur Folge, der stark alkoholisierte Mann wurde dennoch zur weiteren Beobachtung ins Wetzlarer Krankenhaus eingeliefert.

Das Opfer gab gegenüber der Polizei an, eine Feier in einer Party-Location im Dillfeld besucht zu haben. Im Laufe eines Streits mit einer Gruppe von circa zehn Personen sei ihm mit einem Messer in den Rücken gestochen worden. Der Täter trug laut Zeugenaussagen ein schwarzes T-Shirt, war klein und schmächtig und hatte einen Drei-Tage-Bart. Weitere Angaben zum Tathergang oder zum Täter konnte das Opfer nicht machen.

Zur Aufarbeitung des Gesamtkomplexes hat die Polizeidirektion eine fünfköpfige Arbeitsgruppe aus Schutz- und Kriminalpolizisten eingerichtet, die weiterhin daran arbeitet alle Vorfälle an diesem Abend aufzuklären. Unter anderem auch, ob es sich im Oktober wirklich um eine private Feier des 19-jährigen Schöffengrunders gehandelt hat.

Im Rahmen dieser Ermittlungen wurde bisher ein weiteres Opfer der Auseinandersetzung bekannt. Ein ebenfalls 19-Jähriger aus Gießen hatte bei den Streitigkeiten erhebliche Verletzungen am Kopf davongetragen, die operativ behandelt werden mussten. Die Staatsanwaltschaft teilte auf Nachfrage mit, dass der Gießener wohl ebenfalls vor Ort verletzt wurde, sich dann später aber selbst in ärztliche Behandlung begeben hatte.

Keine Verstöße gegen Corona-Regeln bei Party

Im Zuge der Ermittlungen erhärteten sich Hinweise auf zwei Brüder aus dem Lahn-Dill-Kreis, die offenbar für die Angriffe auf die beiden jungen Männer infrage kamen. Die Staatsanwaltschaft erließ Haftbefehl gegen die Brüder. Die beiden seien keine unbeschriebenen Blätter, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage mit. Am Mittwochmorgen (3. November) nahmen Spezialeinsatzkräfte die beiden Aßlarer an ihrer Arbeitsstelle in Wetzlar fest.

Anschließend durchsuchten Beamte der eingerichteten Arbeitsgruppe die Wohnung der Brüder nach Beweismitteln. Die 22 und 24 Jahre alten Männer wurden in hessische Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Ermittlungen zu den Abläufen der Taten laufen auf Hochtouren und dauern an. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Bereits feststehende Teilnehmer der Veranstaltung äußerten die Sorge, aufgrund möglicher Corona-Verstöße ordnungsrechtlich verfolgt zu werden.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei einmütig betonten, habe man in der Tatnacht keine Corona-Verstöße einzelner Besucher festgestellt. Diese sind daher nicht Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80 in Verbindung zu setzen. Ein vertraulicher Umgang mit sachdienlichen Hinweisen sei grundsätzlich möglich.