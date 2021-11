Zwei Festnahmen nach Bluttaten bei Party in Wetzlar

Zwei polizeibekannte Brüder aus Aßlar sitzen aktuell im Gefängnis ein. Symbolbild: Brian Jackson/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Nach Ermittlungen in einem versuchten Tötungsdelikt, das sich im Rahmen einer privaten Feier in der Wetzlarer Event-Werkstatt in der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober zutrug, hat die Polizei am Mittwochmorgen zwei Männer festgenommen.

Rückblick: Ein Aufgebot von 17 Polizeistreifen aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen beendete am frühen Morgen des 16. Oktober (Samstag) eine Feier mit rund 500 Teilnehmern. Weil die Kolleginnen und Kollegen zum Teil mit Flaschen und Steinen aus der aggressiven Menschenmenge heraus beworfen wurden, setzten sie Pfefferspray und Schlagstöcke gegen die Angreifer ein.

Kurz zuvor, am späten Abend des 15. Oktober, hatte ein 19-jähriger junger Mann aus Gießen den ärztlichen Bereitschaftsdienst in Wetzlar mit einer Stichwunde aufgesucht. Der etwa zwei Zentimeter tiefe Stich hatte keine lebensbedrohlichen Verletzungen zur Folge, der stark alkoholisierte Mann wurde dennoch zur weiteren Beobachtung ins Wetzlarer Krankenhaus eingeliefert.

Weiterführende Links

Zusätzliche Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

Das Opfer gab gegenüber der Polizei an, eine Feier in einer Party-Location im Dillfeld besucht zu haben. Im Laufe eines Streits mit einer Gruppe von circa zehn Personen sei ihm mit einem Messer in den Rücken gestochen worden. Der Täter trug ein schwarzes T-Shirt, war klein und schmächtig und hatte einen Drei-Tage-Bart. Weitere Angaben zum Tathergang oder zum Täter konnte das Opfer nicht machen.

Zur Aufarbeitung des Gesamtkomplexes richtete die Polizeidirektion eine fünfköpfige Arbeitsgruppe aus Schutz- und Kriminalpolizisten ein. Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein weiteres Opfer der Auseinandersetzung bekannt. Ein ebenfalls 19-Jähriger aus Gießen hatte bei den Streitigkeiten erhebliche Verletzungen am Kopf davongetragen, die operativ behandelt werden mussten.

Die Beamten ermittelten nun zusätzlich in einem versuchten Tötungsdelikt.

Im Zuge der Ermittlungen erhärteten sich Hinweise auf zwei Brüder aus dem Lahn-Dill-Kreis, die offenbar für die Angriffe auf die beiden jungen Männer in Frage kamen. Die Staatsanwaltschaft erließ Haftbefehl gegen die beiden polizeibekannten Brüder. Am Mittwochmorgen (3. November) nahmen Spezialeinsatzkräfte die beiden Aßlarer an ihrer Arbeitsstelle in Wetzlar fest.

Anschließend durchsuchten Beamte der eingerichteten Arbeitsgruppe die Wohnung der zwei Brüder nach Beweismitteln. Die 22 und 24 Jahre alten Männer wurden in hessische Justizvollzugsanstalten gebracht.

Lesen Sie auch: B49: Im Umland hat die Hochstraße viele Fans [plus]

Die Ermittlungen zu den Abläufen der Taten laufen auf Hochtouren und dauern an. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Bereits feststehende Teilnehmer der Veranstaltung äußerten die Sorgen, aufgrund möglicher Corona-Verstöße ordnungsrechtlich verfolgt zu werden. Die Ordnungshüter stellten in der Tatnacht keine Corona-Verstöße einzelner Besucher fest. Diese sind daher nicht Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter der Nummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen. Ein vertraulicher Umgang mit sachdienlichen Hinweisen sei grundsätzlich möglich.