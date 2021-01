Zwei Kandidaten gestrichen

Neun Parteien stehen zur Wahl für den Kreistag des Lahn-Dill-Kreises. Symbolfoto: Ralf Hirschberger/dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Zwei Namen sind von Listen zur Kreistagswahl im Lahn-Dill-Kreis am 14. März gestrichen worden. Das habe der Kreiswahlausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am Freitagabend einstimmig beschlossen, berichtete die Pressestelle der Kreisverwaltung am Montag.

Zum einen ist ein AfD-Kandidat in der Zwischenzeit verstorben, zum anderen habe eine Grünen-Kandidatin auf einem hinteren Listenplatz keine Unterlagen vorgelegt. Nach Angaben der Grünen studiert die Kandidatin in einem Auslandssemester in London. Offenbar seien ihre Unterlagen coronabedingt nicht rechtzeitig eingegangen.

Neun Parteien, beziehungsweise Wählervereinigungen hatten ihre Kandidatenliste für die Kreistagswahl eingereicht, alle seien bei der Prüfung des Wahlausschusses bestätigt worden, teilte die Kreisverwaltung mit. So treten an (in Klammern die Spitzenkandidaten): CDU (Hans-Jürgen Irmer), SPD (Wolfgang Schuster), AfD (Lothar Mulch), FWG (Roland Esch), Grüne (Martina Klement), FDP (Matthias Büger), Linke (Horst Knies), NPD (Thassilo Hantusch) und "Die Partei" (Steffen Wagner).