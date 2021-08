Zwei Millionen Euro lagern in der Wetzlarer Klinikapotheke

... zählt 25 Mitarbeiter und steht unter Leitung von Luzian Baumann und seiner Stellvertreterin Julia Eberhardt. Zum Team gehören sechs Apotheker, elf pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA), fünf pharmazeutisch-kaufmännische Assistenten (PKA) sowie ein Lagerist. Die Apotheker beraten Ärzte und Pflegekräfte auf Station zu Arzneimitteln und führen Arzneimittel-Anamnese-Gespräche vor planbaren Eingriffen durch.

... versorgt nicht nur die Lahn-Dill-Kliniken mit ihren Standorten in Wetzlar, Dillenburg und Braunfels, sondern auch das St. Josefs Krankenhaus sowie die Balserische Stiftung in Gießen, das DRK-Krankenhaus in Biedenkopf, ATOS-Orthopädische Klinik sowie BDH-Klinik in Braunfels und die Rettungsdienste. Der Vorteil: Durch größere Bestellmengen können bessere Konditionen ausgehandelt werden.

... stellt Medikamente im Wert von vier Millionen Euro im Jahr in Wetzlar für stationäre Patienten zur Verfügung. Die meisten Medikamente werden auf der operativen Intensivstation benötigt. Hinzu kommt ein Volumen von elf Millionen Euro im Bereich Onkologie.

... ist montags bis freitags von 7.30 bis 16.15 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeit steht ein Apotheker auf Abruf bereit, um Notfallmedikamente zu besorgen.