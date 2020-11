Zwei Verletzte bei Schlägerei

Jetzt teilen:

WETZLAR - Nach einer Massenschlägerei mit zwei Verletzten sucht die Polizei nun Zeugen, die die handgreifliche Auseinandersetzung auf dem Rewe-Parkplatz in Niedergirmes beobachtet haben.

Bereits am Samstag, 31. Oktober, gerieten gegen 22 Uhr mehrere junge Männer in eine verbale Streitigkeit, in deren Verlauf vier bis fünf Unbekannte auf zwei Kontrahenten einschlugen.

Die unbekannten Schläger ließen schließlich von ihren Opfern ab und flüchteten in einem schwarzen Audi und einem silbernen BMW.

Die beiden 22 und 25 Jahre alten Opfer aus Wetzlar wurden durch die Schläge in ihren Gesichtern verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Tatbestands der gefährlichen Körperverletzung und fragt: Wem sind die Personen auf dem Rewe-Parkplatz in der Naunheimer Straße aufgefallen? Wer hat den Streit beobachtet? Wer kann Hinweise zu den beiden Fahrzeugen geben?

Hinweise erbitten die Beamten der Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer 0 64 41-91 80.