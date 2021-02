Zwei Wappen für Wetzlarer Rathaus

An der Fassade des Wetzlarer Rathauses hängen nun zwei Stadtwappen. Den Anstoß gab Herta Virnich (im Bild) von der Wetzlarer Seniorenpost. Foto: Sebastian Reh

WETZLAR - "Warum trägt das Rathaus an seiner Fassade eigentlich nirgendwo das Stadtwappen?" Das hatte sich Herta Virnich bereits 2016 in einem Beitrag in der Seniorenpost der Stadt Wetzlar gefragt. Nun wurde ihre Idee im Rahmen der laufenden Sanierung umgesetzt und zwei Stadtwappen zieren nun die Fassade des Verwaltungsgebäudes. "Die Wappen sind eine Aufwertung", sagte Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) und dankte Virnich für ihr "Engagement im gesellschaftlichen Leben der Stadt Wetzlar".