Zwei Wappen fürs Neue Rathaus in Wetzlar

WETZLAR - (sreh). „Warum trägt das Rathaus an seiner Fassade eigentlich nirgendwo das Stadtwappen?“ Das hatte sich Herta Virnich bereits 2016 in einem Beitrag in der Seniorenpost Wetzlar – eine Zeitschrift für Senioren, die von der Stadt Wetzlar herausgegeben wird – gefragt. Nun wurde ihre Idee in die Tat umgesetzt und zwei Stadtwappen zieren die Fassade des Verwaltungsgebäudes in der Ernst-Leitz-Straße.

„Das war eine berechtigte Frage“, sagte Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) bei der Vorstellung der Wappen. Doch der Oberbürgermeister habe auch schon damals gewusst, dass eine Idee etwas anderes als die Umsetzung ist. Der richtige Zeitpunkt musste her: Im Zuge der Sanierungsarbeiten am Neuen Rathaus konnte Virnichs Idee nun Wirklichkeit werden. Die Sanierung wird voraussichtlich noch bis Ende März andauern.

Wagner findet: „Die Wappen sind eine Aufwertung.“ Und er dankte Virnich für ihr „Engagement im gesellschaftlichen Leben der Stadt Wetzlar“.