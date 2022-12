Zwei Wohnungen in Münchholzhausen aufgebrochen

Die Polizei sucht Zeugen für Einbrüche in Münchholzhausen. (© dpa)

WETZLAR-MÜNCHHOLZHAUSEN - Wetzlar-Münchholzhausen (red). In eine Wohnung einbrechen und über den Hausflur direkt in die nächste: Durch ein im Erdgeschoss aufgehebeltes Fenster ist es Unbekannten am Donnerstagabend, 1. Dezember, gelungen, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Münchholzhäuser Herrenwiese einzusteigen. In der Wohnung durchwühlten sie laut Polizei zunächst die Räume und betraten dann den Hausflur. Im Anschluss brachen sie eine Tür im zweiten Obergeschoss auf und gelangten ein eine weitere Wohnung. Ob die Diebe etwas mitnahmen, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Zugeschlagen haben die Einbrecher in der Zeit zwischen 17 und 23.55 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06441-9180 entgegen.