Zweite Demo für getöteten Sammy Baker in Gießen

Eine Demo für Sammy Baker findet in Gießen statt. Foto: Gross

Wetzlar/Gießen (gro). Erneut wollen Familie und Freunde des am 13. August von Polizisten in Amsterdam erschossenen Wetzlarer Fitness-Influencers Sammy Baker auf die Straße gehen - diesmal in der Nachbarstadt Gießen. Dort wurde für den kommenden Samstag, 5. September, eine Demo angemeldet, die inzwischen vom Ordnungsamt genehmigt wurde. Gestartet werden soll um 16 Uhr am Selterstor in Höhe Karstadt.

Nachdem vor fast zwei Wochen ein Trauermarsch unter dem Titel "Justice for Sammy" durch Wetzlar stattgefunden hatte, bei der es auch um Kritik an Polizeigewalt ging, kam bei der Familie des getöteten 23-Jährigen die Idee auf, auch in Gießen eine Demo zu veranstalten. Ob weitere Städte folgen, ist derzeit noch offen. Die Organisatoren hoffen auf möglichst viele Teilnehmer.