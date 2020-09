Zweiter Covid-19-Fall an Grundschule in Dalheim

Symbolbild:dpa

Wetzlar-Dalheim. An der Grundschule in Wetzlar-Dalheim gibt es einen positiv getesteten Schüler, der im ansteckungsfähigen Zeitraum den Unterricht besucht hat. Das meldete das Kreis-Gesundheitsamt an diesem Montagmittag. Alle relevanten Kontaktpersonen wurden bereits kontaktiert und die Quarantänemaßnahmen veranlasst.

Nach jetzigem Kenntnisstand kann der allgemeine Unterricht an der Grundschule weiterhin stattfinden. Auch die erste betroffene Klasse der Grundschule, die Anfang September unter Quarantäne gestellt wurde, kann bereits wieder am Unterricht teilnehmen. Insgesamt gab es bis jetzt neun Covid-19-Fälle an acht Schulen im Lahn-Dill-Kreis. Die Grundschule Dalheim ist aktuell die einzige Schule mit einem aktiven Fall. Um die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu schützen, sieht das Kreis-Gesundheitsamt davon ab, weitere Details zu den Fällen bekanntzugeben. In der jüngeren Vergangenheit ist es immer häufiger zu Stigmatisierungen Erkrankter und ihrem Umfeld gekommen.

Das Kreis-Gesundheitsamt hat Verständnis für die gehäuft auftretenden Anfragen besorgter Eltern, bittet allerdings darum, davon Abstand zu nehmen.