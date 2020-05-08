Freitag,
08.05.2020 - 17:52
2 min
Zweiter Weltkrieg lehrt uns die Gefahr der Verschwörungstheorien
Ein eingepflanzter Chip der Mächtigen, Reptiloide, Chemtrails: Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur. Der heute vor 75 Jahren zuende gegangene Zweite Weltkrieg lehrt uns deren Gefahren.
Von Martin H. Heller
Redakteur Wetzlar
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