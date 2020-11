Zwischen Hoffen und Bangen vor dem Weihnachtsgeschäft

Der große Weihnachtsbaum im Forum steht, in den Gassen der Wetzlarer Altstadt buhlen die Händler individuell um Kunden: Das Weihnachtsgeschäft steht auch in Wetzlar vor der Tür. Foto: Pascal Reeber

Schauen trotz allem optimistisch auf das Weihnachtsgeschäft 2020: Jutta Kaps und Britta Butz von Glas Porzellan Gerlach am Schillerplatz mit Herrnhuter Sternen. Foto: Pascal Reeber

Setzt verstärkt auf den Online-Handel statt auf den Weihnachtsbummel: Michael M. Marks im weihnachtlich dekorierten Schaufenster der "Galerie am Dom". Foto: Pascal Reeber

Eine Attraktion weniger: Holger Spory, Inhaber der "Kostbar" geht davon aus, dass vor allem die fehlende Eisbahn am Domplatz in diesem Jahr zu deutlich weniger Frequenz in der Stadt führt. Foto: Pascal Reeber