14-jähriges Mädchen aus Rüdesheim vermisst

Wie die Polizei mitteilt, ist ihr Aufenthaltsort seitdem unbekannt. Zuletzt soll sie am Dienstagabend Kontakt zu einem Familienangehörigen in Frankfurt gehabt haben. Wegen der Umstände ihres Verschwindens schließt die Polizei nicht aus, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.