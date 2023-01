Rheingehört! #100 – Blickwinkel der Ukraine-Berichterstattung

Dafür gehen wir das Thema aus drei unterschiedlichen Perspektiven an. So gibt Zentralreporterin Nele Leubner im Gespräch mit Julia Dibiasi Einblicke in die aktuelle Lage in Hessen und die politische Perspektive des Kriegs. Lokalreporterin Anke Hollingshaus spricht mit Johannes Lahr über das große Engagement der Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger, während Julia Kleiner aus der VRM Bewegtbild Abteilung Dominik Theis verrät, wie die Berichterstattung über den Krieg für ein junges Publikum funktioniert. Also: R(h)einhören lohnt sich!