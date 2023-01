Rheingehört! #97 – Wie geht es weiter mit der City-Passage?

WIESBADEN. In den 1980er Jahren war die City-Passage die beliebteste Einkaufspassage in Wiesbaden. Doch in den vergangenen Jahren, spätestens seit ihrer Schließung 2016, aber auch schon davor, ist sie zum Schandfleck verkommen. Ein Investor aus Frankfurt will das ändern und plant dort die sogenannten Mauritius-Höfe zu errichten.