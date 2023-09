Sechs Fahrgäste bei Busunfall in Wiesbaden verletzt

Wiesbaden . Am Montagabend sind bei einem Verkehrsunfall in der Straße Bierstadter Höhe Ecke Kleine Wilhemstraße sechs Fahrgäste eines Wiesbadener Linienbusses verletzt worden - eine davon schwer. Der 51 Jahre alte Busfahrer musste nach Zeugenangaben gegen 19.45 Uhr plötzlich bremsen, weil ein Autofahrer vor ihm wendete, wie die Polizei in der Nacht auf Dienstag mitteilte.