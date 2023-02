Worms hat höchste Inzidenz in Rheinland-Pfalz

Die Inzidenz für den Kreis Alzey-Worms liegt am Montag bei 171,2. Am Sonntag betrug sie 154,2, am Samstag 131,1. Dem Gesundheitsamt wurden 29 positive Fälle gemeldet, darunter sind auch Fälle, die Einrichtungen betreffen. So gibt es einen bestätigten Fall an der Gau-Odernheimer Realschule plus, einen weiteren Fall in der Alsheimer Kita Arche Noah (insgesamt nun zwei Infektionen), einen Fall an der Westhofener Otto-Hahn-Schule, zwei weitere positive Testergebnisse in der Wörrstädter Kita Bleichstraße sowie zwei Infektionen in der Udenheimer Kita Zaubermühle. Ein Fall betrifft die Nibelungenschule in Alzey. Gleich zwei neue Fälle gab es am Elisabeth-Langgässer-Gymnasium in Alzey. Zwölf nachweislich Corona-positive Personen aus dem Landkreis werden in einem Krankenhaus behandelt.