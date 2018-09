„72 Stunden-Aktion“ sucht Mitstreiter

In allen Bundesländern und 16 kirchlichen Bistümern sollen so viele Kinder und Jugendliche wie möglich drei Tage lang ein soziales, interkulturelles, ökologisches oder politisches Projekt realisieren und so Engagement, Kreativität und Einfallsreichtum zeigen.

In den Kirchenbezirken Lahn-Dill-Eder und Wetzlar nahm jetzt ein Koordinierungskreis um Fabian Bocklage, Fachstellenleiter der katholischen Fachstelle für Jugendarbeit, seine Arbeit auf: „Wir rufen Jugendgruppen zwischen Wetzlar und Battenberg, Driedorf und Gladenbach auf, sich mit eigenen Projektideen zu beteiligen, deren Höhepunkt am 23. bis 26. Mai des nächsten Jahres stattfindet.“

Spaß und der soziale Aspekt im Zentrum

Neben dem Spaß soll der soziale Aspekt im Mittelpunkt stehen: „Die Jugendgruppen erhalten für 72 Stunden eine Aufgabe, die sie fordert und die ihren Einsatz verlangt“, erklärte Henrike Teichner, Mitglied des Koordinierungskreises. Mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz sollen die Kinder und Jugendlichen dort helfen, wo es sonst niemand tut, wo das Geld fehlt oder die Bereitschaft, anderen unter die Arme zu greifen. „Sie sollen sich beispielsweise um Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft stehen kümmern.“ Zudem soll der Nachwuchs mithelfen, seine direkte Umgebung freundlicher zu gestalten, indem ein Waldstück aufgeforstet, eine Kapelle renoviert oder im Kindergarten um die Ecke neue Spielgeräte gebaut werden. „Mit ihrem Tun füllen die Jugendlichen das Aktions-Motto „Uns schickt der Himmel“ mit Leben“, erklärt Karsten Hofmeier, Jugendsprecher aus Braunfels.

Anmeldung im Internet auf www.72stunden.de. Für Infos bei Fabian Bocklage unter E-Mail: F.Bocklage(at)bistumlimburg.de. (red)