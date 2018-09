„8 Wochen, 8 Stempel“

Wer seinen Wanderpass mit mindestens acht Stempeln an den Lahntal-Tourismus-Verband zurücksendet, nimmt am Gewinnspiel teil. Den Wanderpass für den Lahnwanderweg kann im Internet unter www.lahnwanderweg.de heruntergeladen und unter www.daslahntal.de/prospekte bestellt werden. Eine Stempelstelle findet sich im Verlauf jeder Etappe, direkt am Weg. Außerdem helfen auch die Tourist-Informationen in den Etappenorten weiter.

Alle Stempelpässe, die bis zum Einsendeschluss am Donnerstag, 15. November, in der Geschäftsstelle des Lahntal-Tourismus-Verbands in Wetzlar eingehen, nehmen an der Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es fünf komplette Lahnwanderweg-Sets sowie Sachpreise. Erfolgreich sammelt es sich bei zwei Veranstaltungen: Am Sonntag, 30. September, beginnt die Wanderung „Auf die Stempel fertig los!“ um 10.50 Uhr am Bahnhof in Biedenkopf.

Am Samstag, 20. Oktober, treffen sich die Teilnehmer einer Gesundheitswanderung um 9 Uhr am Rathaus in Wetzlar.

Weitere Informationen gibt es unter Tel. (06441) 997755 und im Internet unter www.lahnwanderweg.de erhältlich. (red)