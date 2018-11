„Aber, aber, Herr Pfarrer“ sehen

Villmar-Weyer Der Theaterverein „Die Plattschwätzer“ Weyer führt zweimal das Stück „Aber, aber, Herr Pfarrer“, eine Komödie in drei Akten von Hans Schimmel, in der Volkshalle auf. Die Aufführungstermine sind am Sonntag, 18. November, ab 18 Uhr und am Samstag, 24. November, ab 19 Uhr. An der Abendkasse werden acht Euro fällig. (red)