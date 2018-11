„Ach ja, Sie sind der Herr Pfarrer“

„Von der Quelle bis zur Mündung: Es ist unser Lahntal. Und wir wünschen uns, dass wir mit einem Landrat Jörg Sauer noch mehr zusammen arbeiten können als bisher“. Dies sagte der Landrat des Rhein-Lahn-Kreises, Frank Puchtler, am Dienstagabend in Weyer. Anlass war eine Veranstaltung im „Wissegiggl“ unter dem Motto „Landräte für Jörg Sauer“, zu dem die SPD eingeladen hatte.

Ebenfalls anwesend waren – neben dem SPD-Landtagsabgeordneten Tobias Eckert und rund 80 weiteren Gästen – auch Landrätin Anita Schneider (SPD) aus Gießen und Landrat Wolfgang Schuster (SPD) aus dem Lahn-Dill-Kreis – und damit die Riege fast aller amtierenden Landräte des Lahntales. „Wir blicken nach vorne: Noch vier Tage und 55 Minuten, und dann wissen wir, wie sich die Bevölkerung entschieden hat“, fuhr Frank Puchtler fort.

13 SPD- und sieben CDU-Landräte seien derzeit in Hessen aktiv, schilderte Wolfgang Schuster. „Die Stimmung im Land ist nicht ungefährlich; daher spielt die Sozialdemokratie für den Fortbestand der Demokratie gerade jetzt eine besonders große Rolle.“

Jörg Sauer verfüge mit seiner Ausbildung und seiner Berufserfahrung als Bürgermeister über genau das Rüstzeug, was ein Landrat brauche. Schuster hob auch die gute interkommunale Zusammenarbeit über die Kreisgrenzen hinweg hervor.

Sie wünsche sich, dass viele Menschen Jörg Sauer wählen würden, weil er ein Mann mit Kompetenz und Erfahrung sei, sagte Anita Schneider, „bei ihm vereinen sich Leidenschaft, Herz und Verstand. Jörg Sauer ist nah bei den Menschen dran und begreift, was sie brauchen.“

„Kaum einer kann solche Erfahrungen nachweisen wie der frühere Bürgermeister von Löhnberg“

Zum wichtigen Thema, dem bedarfsgerechten und bezahlbaren Wohnen, schilderte sie ihre Erfahrungen. So habe es die in Gießen eigens gegründete interkommunale Gesellschaft für Wohnungsbau geschafft, innerhalb eines halben Jahres 100 bezahlbare Wohnungen auf den Weg zu bringen.

Landtagsabgeordneter Tobias Eckert hatte zu Beginn der Veranstaltung noch einmal hervorgehoben, dass die SPD mit Jörg Sauer einen hervorragenden Kandidaten ausgewählt habe. Kaum einer könne solche Erfahrungen nachweisen wie der frühere Bürgermeister von Löhnberg (1997 bis 2009), der aktiv das Leben der Gemeinde gestaltet habe und über umfassende Fachkenntnisse in allen wesentlichen Bereichen der Verwaltung verfüge.

Zudem habe er nach seinem selbst gewählten Abschied als Bürgermeister anschließend Erfahrungen in fast zehnjähriger Tätigkeit in der Privatwirtschaft gesammelt. „Diese Kombination aus Fachwissen in Verwaltung und Unternehmen sowie jahrzehntelanges Engagement in und für unsere Region sind ideale Voraussetzungen für dieses anspruchsvolle Amt“, so Eckert.

„Unser Landkreis Limburg-Weilburg ist wunderschön“, sagte Jörg Sauer. In den vergangenen Monaten habe er diesen auf seiner Wahlkampftour durchwandert und durchfahren und sich überall den Menschen vorgestellt. Seine Schwerpunkte möchte er setzen im Schaffen von bezahlbarem Wohnraum. Dafür solle eine eigene Wohnungsbaugesellschaft gegründet werden.

Öffentliches Eigentum dürfe nicht meistbietend verkauft, sondern müsse für die Bürger bewahrt und entwickelt werden. Bei der Versorgung der älteren Mitbürger möchte er ein Konzept mit Gemeindehelfern erarbeiten. Und um dem drohenden Hausärztemangel vorzubeugen, sollen gute Rahmenbedingungen für Arztpraxen geboten werden.

Die Verkehrsanbindungen im öffentlichen Nahverkehr müssten verbessert werden. Und er erzählte auch von einigen lustigen Erlebnissen während seiner Wahlkampftour. So meinte eine Dame, sie kenne ihn von irgendwoher. „Ach ja, jetzt weiß ich es wieder: Sie sind der Herr Pfarrer.“