„Affentanz“  mit viel Musik

Weilburg-Kubach Am Samstag, 20. Oktober, steigt in der Volkshalle in Kubach das „Affentanz“-Festival. Das Musikevent, das von der Inox GmbH veranstaltet wird, beginnt um 16 Uhr. Einlass ist ab 15 Uhr. Folgende Bands treten auf: „Bouncing Bettys“ aus Limburg, „Cateaters“ aus Kaifenheim, „Shoreline“ aus Münster, „Lula“ aus Stockholm, „Fatzke“ aus Weilburg, „RoadRage“ aus Niederweyer, „Lyvten“ aus Zürich, „Roughneck Riot“ aus Manchester sowie „The Prosecution“ aus Regensburg. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 13 Euro. Diese sind unter anderem unter Tel. (0173) 6283539 erhältlich. An der Abendkasse sind 15 Euro zu zahlen. (red)