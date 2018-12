„Allegro“ nimmt am Gospelkirchentag teil

Weilmünster Der Gospelchor „Allegro“ der evangelischen Kirchengemeinde Weilmünster hat unter Leitung von Michael Weber am Gospelkirchentag in Karlsruhe teilgenommen. Dort trafen sich drei Tage lang Gospelsänger aus aller Welt zum gemeinsamen Singen. Workshops mit den rund 5000 Teilnehmern gab es ebenso wie Konzerte in Kirchen und auf Plätzen der Stadt. Höhepunkt für den Gospelchor aus Weilmünster, der im Jahr 1998 gegründet worden ist und in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, war die musikalische Gestaltung eines Konzerts in der Matthäuskirche, die in den Jahren 1926 und 1927 als Notkirche für Gemeinde- und Jugendarbeit erbaut worden ist. (red/Foto: privat)