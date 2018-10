Messe „Bauen & Wohnen“ am Samstag und Sonntag

Auch Tierskulpturen in Lebensgröße sind zu sehen. (Foto: privat)

Auch Tierskulpturen in Lebensgröße sind zu sehen. (Foto: privat)

Limburg Unter dem Motto „Alles rund ums Haus“ findet am Samstag und Sonntag, 3. und 4. November, von 10 bis 18 Uhr die 20. Messe „Bauen & Wohnen“ in den Markthallen in Limburg statt. Erwachsene zahlen sechs Euro und ermäßigt fünf Euro Eintritt. Für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt frei. Weitere Informationen sind im Internet unter www.messelimburg.de erhältlich.