„Anwältin der Katzen“ berät Halter

Eine Hauskatze lebt seit zehn Jahren mit ihren Haltern zusammen, da kommt die Familie auf die Idee, sich eine zweite Katze anzuschaffen. Die Familie möchte noch dazu etwas Gutes tun und holt einen Kater aus dem Tierheim, der neun Jahre jünger und Freigänger ist. Eine Situation, die die Familie unterschätzt und denkt: „Ach, die Katzen machen das schon.“

Diesen Satz hört Katzenverhaltenstherapeutin Manuela Möhrlein oft, doch darin steckt eine Menge Irrtum, wie sie erklärt: „Katzen sind selbstbestimmte Tiere, das ist vollkommen richtig. Dennoch dürfen Halter sie auf keinen Fall mit neuen, ungewohnten Lebenssituationen allein lassen.“

Wer am Abend nach Hause kommt und auf dem Sofa einen Fremden entdeckt, wäre auch irritiert

Was dann nämlich passiert, sei großes Katzenleid. Um zu verstehen wieso, sollen sich die Halter folgendes Szenario für sich selbst vorstellen, wie Manuela Möhrlein bildhaft anführt: „Sie kommen abends von Ihrem Job nach Hause, wollen sich auf Ihre gewohnte Stelle auf der Couch setzen, etwas essen und zu Bett gehen, weil Sie müde und erschöpft sind – doch all diese Orte werden belagert von einer Person, die sie noch nie zuvor gesehen haben und die nicht einmal ihre Sprache spricht.“

Die zehnjährige Katze der Familie wäre höchstwahrscheinlich mit dem viel jüngeren, energiegeladenen Kater aus dem Tierheim überfordert, eine mögliche Reaktion auf diese Situation könne Unsauberkeit sein. Denn dass Katzen anfangen, unsauber zu werden, ist laut Manuela Möhrlein das häufigste Anliegen, weshalb Halter sie kontaktieren. Das Urinieren an ungewöhnlichen Stellen kann ganz unterschiedliche Gründe haben – und ist dann auch unterschiedlich zu therapieren.

Katzen, die über Jahre keine Probleme hatten und nun urplötzlich auffälliges Verhalten zeigen, gibt es laut Möhrlein nicht selten. Die Halter seien in solchen Fällen oft völlig überfordert, hatten sie doch über eine lange Zeit keine Probleme mit ihrem Liebling. Dann fehle manchmal das Verständnis dafür, dass sich eine Katze verändert. „Vergleichen Sie das mal mit dem Menschen: Als Kind möchte ein Mensch viel spielen und hat eine Menge Energie, hingegen als Senior lässt diese Energie nach“, erläutert die „Anwältin der Katzen“, wie sie von vielen Kunden genannt wird. So kommt es vor, dass ein paar Tipps und Erklärungen der Expertin ausreichen, um eine Brücke von Tier zu Besitzer zu schlagen.

Möhrlein, die mit Nauborner Tierärzten zusammenarbeitet, schaut sich ihre Fälle immer aus nächster Nähe an: Sie hat keine Therapiepraxis, sondern fährt zu den Menschen, um sich über die Lebenssituation der Katzen ein Bild zu machen. „Nur so kann ich nachvollziehen, wo das Problem liegt, denn oftmals stimmen die Haltungsbedingungen an der einen oder anderen Stelle nicht“, schildert die 46-Jährige. Sogenanntes Clickertraining oder eine Spieltherapie sind zwei von vielen Möglichkeiten, den Leidensdruck zu beenden.

Manuela Möhrlein ist selbst mit Katzen aufgewachsen, sie erzählt: „Schon als Kind war ich an die Tiere gewöhnt und habe mich dann im Alter von 28 Jahren dazu entschieden, eigene Katzen anzuschaffen.“ Rasch traten nach dieser Entscheidung ein Kater und eine Katze in ihr Leben, Möhrlein beschäftigte sich immer intensiver mit der artgerechten Haltung und Pflege der Vierbeiner. „Ich wollte immer, dass es meinen Tieren gut geht – als ich dann im Fernsehen auf das Katzentraining von Birga Dexel stieß, wurde mein Interesse geweckt“, so die Fachfrau. Beeindruckt von den Verhaltensberatungen der Fernseh-Persönlichkeit zog es die Wetzlarerin nach Berlin, an deren „Cat Institute“.

„Katzen sind Familienmitglieder, die eine gerechte Haltung verdienen“, sagt die Expertin

Dort lernte Manuela Möhrlein nicht nur viel Theorie, sondern wurde innerhalb von vier Jahren zur Katzenverhaltenstherapeutin ausgebildet. Die Praxiserfahrung sei während dieser Zeit am einprägsamsten für sie gewesen. Sie schildert: „Das fundierte Wissen ist natürlich unumgänglich, doch als ich nach einem Jahr Pauken die ersten Fälle angenommen habe, hat mich die Verhaltenstherapie in ihren Bann gezogen.“

Mit echten Fällen meint Möhrlein das Katzenleid, das sich in vielen Haushalten tummelt: „Es geht so vielen Katzen da draußen nicht gut, ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass die Tiere glücklich leben können“, sagt die Katzenexpertin. Für Möhrlein ist ihre Tätigkeit nicht nur Beruf, sondern Berufung. Spätestens dann, wenn sie die neuen Kenntnisse an ihren eigenen Katern auf die Probe stellt.

Makani, Mogli und Merlin – so heißen ihre Mitbewohner, die mehr sind, als Haustiere. „Katzen sind Familienmitglieder, die eine artgerechte Haltung verdienen“, sagt die Expertin überzeugt.

Infos: www.katzen-verhaltenstherapie.de

