„Auch du kannst Europa“

Jennifer Günther und Lorenz Mittelbach von der WvO haben gemeinsam mit vier polnischen Partnerschülern den dritten Preis gewonnen.

Bereits seit einigen Jahren existieren partnerschaftliche Verbindungen zwischen dem Lahn-Dill-Kreis und der Region Grodzisk Wielkopolski in Polen. Das Dillenburger Gymnasium arbeitet eng mit dem Lyzeum in Grodzisk zusammen. So entstand im Rahmen eines Projektes, das von den Lehrern Paul Sajon und Grazyna Skrzypczak betreut wurde, ein Wettbewerbsbeitrag.

„Was macht den Wert eines Menschen aus?“

In einem 15-minütigen bilingualen Video mit dem Titel „Des Lebens ungemischte Freude – benachteiligte Jugendliche in Deutschland und Polen“ haben sich die Autoren mit der Situation in ihrer jeweiligen Heimatregion auseinandergesetzt. Mit ihrer Arbeit konnten sie die Jury überzeugen.

Dieser Tage trafen sich alle Preisträger des Wettbewerbs, die nicht nur aus Polen, sondern auch aus den beiden anderen hessischen Partnerregionen – der Emilia-Romagna sowie der Nouvelle-Aquitaine stammen – zur Preisverleihung in Wiesbaden.

Als ein besonderes Extra stellten die Organisatoren den Jugendlichen den international preisgekrönten Film „Life feels good“ vor. „Dieser hat uns sehr zum Nachdenken angeregt, da er zwei wichtige Fragen stellt: Wie werden wir von den anderen gesehen und beurteilt? Was macht den Wert eines Menschen aus?“, so Jennifer Günther von der WvO.

Die eigentliche Preisverleihung leitete dann einen Tag später Professor Heinrich Klose (Ehrenvorsitzender der JugendpreisStiftung). „Ich bin ein Kriegskind. Wir können uns heute – auch bei unseren Begegnungen – Vieles sagen. Sagen, was uns an der anderen Seite beziehungsweise Nation nicht passt und uns stört. Wir tun das aber in gegenseitiger Achtung und friedlich. Und das ist das, was wichtig und entscheidend ist. Für solche Verständigung setzt sich die Jugendpreisstiftung ein“, so Klose.

Auch andere Redner betonten die Notwendigkeit und die Bedeutung dieses internationalen Wettbewerbs für die Völkerverständigung. Karl-Christian Schelzke, der Kurator der JugendpreisStiftung und geschäftsführender Direktor des Hessischen Städte- und Gemeindebundes: „Eure Beiträge sind sehr interessant und wertvoll. Dieses Zusammentreffen der Jugend ist sehr wichtig. Ihr seid alle Europäer. Der Friede und Wohlstand sind in Europa nicht selbstverständlich. Wir haben uns nur daran gewöhnt. Man muss aber daran arbeiten und sich dafür einsetzen.“

Interessant war laut Jennifer Günther besonders die praktische Verständigung unter den Jugendlichen aus vier Nationen. „Wir haben erwartet, dass die ganze Veranstaltung sowie die Gespräche auf Englisch geführt werden würden. Aber wir waren sehr erstaunt, dass viele Schüler fließend beziehungsweise gutes Deutsch sprechen konnten.“ (red)