„Aus Freundschaft wurde Liebe“

Willi Heun wurde am 19. Dezember 1934 in Merkenbach geboren, seine Frau drei Tage zuvor in Naunheim. Er hat im Jahr 1949 eine Lehre als Modellschreiner in einem kleinen Handwerksbetrieb in seinem Heimatort absolviert, wo er danach noch zehn Jahre als Geselle arbeitete.

Ilse Heun hat nach der Schulentlassung bis 1954 als Textilverkäuferin gearbeitet und war danach bis zur Geburt ihres ersten Kindes bei Leitz beschäftigt.

Das heutige Paar lernte sich bei einer christlichen Veranstaltung im ehemaligen Missionsheim in Ehringshausen kennen. „Bis zum Jahresende wurde aus Freundschaft Liebe und wir haben 1958 in Merkenbach geheiratet“, erinnert sich der Bräutigam. Das Paar zog nach Naunheim in das Elternhaus der Braut. Willi Heun fand sofort bei Buderus Arbeit in der Modellschreinerei. Dort hat er 34 Jahre gearbeitet. Zunächst in der Werkstatt, nach der Meisterprüfung 1970 in der Lehrlingsausbildung, dann in der Arbeitsvorbereitung, später in einer Spezialabteilung der Gießerei und zusätzlich ab 1988 in der Modellschreinerei.

1959 wurde Sohn Peter geboren, 1963 folgte Tochter Christine. Heute gehören unter anderem sechs Enkel und zwei Urenkel zur Familie.

Willi Heun war auch in der Kommunalpolitik aktiv: von 1972 bis 1976 als Mitglied der Gemeindevertretung in Naunheim, von 1981 bis 2006 im Ortsbeirat und acht Jahre als FWG-Stadtverordneter. Seit 1997 ist er Stadtältester. Außerdem war Heun acht Jahre ehrenamtlicher Schöffe in Wetzlar und acht Jahre ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Gießen.

Das Ehepaar hat über 50 Jahre im Chor der Kirchengemeinschaft gesungen. Beide arbeiten noch heute in der Kirchengemeinde mit. „Wo fleißige Hände gebraucht werden, sind wir immer gefragt“, lacht Willi Heun, dessen Hobby das Fotografieren ist. „Wir sind froh und dankbar, dass es uns noch so gut geht, und hoffen, dass dies auch noch lange so bleibt“, sagt er.

Eine große Feier wird es nicht geben, doch heute sind von 10 bis 14 Uhr Gratulanten in der Pizzeria am Brunnen willkommen. (hp)